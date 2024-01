Il colloquio sarà centrato sul tema dell'intelligenza artificiale

È previsto per giovedì mattina, a quanto apprende LaPresse, un incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il filantropo e fondatore di Microsoft, Bill Gates. Salvo cambi di programma che dovessero intervenire nell’agenda, i due dovrebbero avere un colloquio centrato, tra le altre cose, sull’intelligenza artificiale. Gates, in un lungo post pubblicato a fine anno sul suo blog, si è soffermato sul tema, che sarà uno dei punti al centro della presidenza italiana del G7. Nel post Gates scrive che “il 2023 ci ha dato un’idea di come l’intelligenza artificiale plasmerà il futuro. Ora abbiamo un’idea migliore di quali tipi di lavori l’intelligenza artificiale sarà in grado di svolgere da sola e per quali fungerà da copilota. Sono motivato a fare in modo che questa tecnologia aiuti a ridurre, e non contribuisca, alle terribili disuguaglianze che vediamo in tutto il mondo”. Nel corso della conferenza stampa di fine anno Meloni, parlando dell’intelligenza artificiale, aveva spiegato che si tratta di “una materia che questo governo porterà tra le questioni prioritarie della presidenza del G7 perché io sono particolarmente preoccupata dall’impatto dell’intelligenza artificiale su vari livelli, e particolarmente sul tema del mercato del lavoro. Rischiamo un impatto devastante nel quale noi avremo un mercato del lavoro che vedrà sempre meno persone necessarie. Noi organizzeremo un focus molto preciso sul tema dell’intelligenza artificiale al G7 e, prima ancora del G7 dei leader che come sapete si terrà in giugno, io voglio fare e sto già lavorando a un’iniziativa specifica sul tema dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata