Per il senatore “la gente si è indignata e si sta ribellando a cinque anni di malgoverno”

“In Sardegna c’è in questo momento in atto un processo di aggregazione popolare”. Si è espresso così ai microfoni di LaPresse Ettore Licheri, responsabile della Sardegna per il Movimento 5 Stelle. Per il senatore “la gente si è indignata e si sta ribellando a cinque anni di malgoverno” e infatti “intorno alla figura di Alessandra Todde è indubbio che c’è un movimento di popolo che si sta aggregando e che è rappresentato dai partiti principali dell’ala progressista”. Sul governatore uscente, Licheri sottolinea poi: “Il bilancio sulla gestione Solinas l’ha fatto Fratelli d’Italia”, che secondo il senatore pentastellato “vuole segnare un segno di discontinuità rispetto a Solinas”.

