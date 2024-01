L'ex premier duro: “Meloni taglia 13 miliardi al sud"

Durissimo attacco di Giuseppe Conte alla riforma dell’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni sotto la spinta della Lega. “La presidente Meloni, insieme ai suoi ministri, ha tagliato e definanziato circa 13 miliardi e mezzo destinati al sud”, ha spiegato Conte a margine della manifestazione organizzata al Pantheon contro l’autonomia differenziata. “Mancano i finanziamenti come abbiamo visto già con una manovra di bilancio lacrime e sangue”, ha poi continuato il presidente del Movimento 5 Stelle, che ha quindi concluso: “L’Italia non deve lasciarsi prendere in giro. Tutti i cittadini devono contrastare, tutti uniti, questo progetto scellerato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata