Le parole del presidente Antonio Moro

(LaPresse) – “La direzione nazionale del Psd’Az ha compiuto le proprie valutazioni politiche e ribadito le posizioni espresse dai dirigenti in queste ultime ore. In particolare, riteniamo di riproporre la coalizione civica e sardista con la guida di Christian Solinas all’attenzione dell’elettorato sardo”. Così il presidente del Partito sardo d’Azione, Antonio Moro, al termine della direzione fiume durata oltre cinque ore e convocata per decidere se accordare l’appoggio a Paolo Truzzu, candidato di Fratelli d’Italia per il centrodestra, al posto dell’uscente Solinas appoggiato dalla Lega.

