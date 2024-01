Il sindaco di Napoli ha annunciato un vertice sul tema al ministero dell'Interno nei prossimi giorni

“Sull’eccessiva circolazione delle armi è necessaria un’ulteriore stretta, perché è diventata un’emergenza“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine del seminario della Fondazione Polis su “diritti e bisogni delle vittime di reato” al quale ha partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Manfredi – abbiamo una riunione a Roma con il ministro e i tre sindaci delle grandi Città metropolitane proprio per fare una valutazione insieme di nuove azioni, di nuove iniziative sui temi della sicurezza nelle grandi città. Per Napoli sicuramente abbiamo alcune aree, che sono delle aree sensibili che noi continuiamo a monitorare, come piazza Garibaldi, Porta Capuana e le zone più centrali“.

