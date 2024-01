Il ministro dell'Interno a margine di evento nel quartiere di Forcella, a Napoli

“Il tema delle armi è molto complicato. L’Italia non è affatto un Paese dove c’è una circolazione di armi legali particolarmente estesa. Il problema sono le armi detenute illegalmente. Noi abbiamo cominciato a fare dei servizi con addirittura perquisizioni in casa, qui a Napoli, in quartieri dove si diceva fosse complicato fare questo. Ora i tecnici della sicurezza della città sapranno fare delle riflessioni per capire come andare a reprimere questo fenomeno”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato a margine del seminario “Diritti e bisogni delle vittime di reato” organizzato dalla Fondazione Polis presso la biblioteca “Annalisa Durante” nel quartiere di Forcella.

