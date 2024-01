Il vicepremier: "Non sono state trattate né le elezioni regionali né la Sardegna"

A Palazzo Chigi c’è stato il vertice di maggioranza a cui hanno preso parte Giorgia Meloni e altri membri di governo, tra cui Matteo Salvini e Antonio Tajani. “Abbiamo parlato di immigrazione, della situazione del Mediterraneo, in Medioriente e in Ucraina”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri fuori dalla sede di Forza Italia, a Roma. “Non abbiamo parlato di elezioni regionali, né di Sardegna. Non si è parlato assolutamente di elezioni regionali e politica interna ma soltanto della situazione internazionale”. Tajani poi è intervenuto sulla questione delle amministrative in Basilicata, chiarendo che “per noi Vito Bardi rimane l’unico candidato possibile e nessuno lo ha messo in discussione”.

