"C'è stata un'ampia condivisione del testo presentato in commissione", ha affermato la ministra

“Oggi abbiamo fatto il punto alla luce dell’ascolto dei costituzionalisti. L’unico punto irrinunciabile è l’elezione diretta del presidente del Consiglio. C’è stata un’ampia condivisione del testo presentato in commissione. Si farà un approfondimento e se ci saranno dei correttivi – e sottolineo se – saranno correttivi ed emendamenti sottoscritta da tutta la maggioranza. Si è respirata un’ampia armonia”. Lo ha detto la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, al termine del vertice di maggioranza sul premierato in Senato.

