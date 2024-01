Il ministro della Pubblica Amministrazione: "Per Basilicata sosteniamo candidatura di Bardi"

Divisioni all’interno del centrodestra. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non hanno ancora trovato un’intesa per quanto riguarda il candidato da proporre per la Sardegna. Il caso, ora, rischia di ripercuotersi anche su altre regioni. “Decideranno i tre segretari. Noi siamo per l’unità della coalizione, lavoreremo per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Oggi non era l’oggetto della riunione. Non si sono ancora incontrati”, ha detto per le strade di Roma il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. “Credo che la soluzione sulla Basilicata sia la soluzione che propone Forza Italia, Vito Bardi ha lavorato bene e siamo decisi nel sostenere la sua candidatura. Auspico di avere l’appoggio di Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni lavoreremo perché l’unità sia preservata in tutte le realtà dove andremo a votare “, ha aggiunto.

