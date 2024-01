Incontro voluto dal segretario leghista per rivendicare l'attività finora svolta e fare il punto a inizio anno sui lavori

Riunione a Montecitorio tra Matteo Salvini e i parlamentari della Lega. Presenti, tra gli altri, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il vicesegretario del partito Andrea Crippa, e il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. L’incontro si svolge nella nuova Aula dei gruppi di Montecitorio. Secondo quanto spiegano fonti parlamentari, si tratta di un appuntamento convocato dal segretario della Lega e vicempremier per rivendicare l’attività finora svolta e fare il punto a inizio anno sui lavori, anche in vista della campagna per le elezioni regionali ed europee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata