Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Reato era assolutamente vago"

Matteo Salvini, intervenendo a Porta a Porta, ha commentato l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, approvata in commissione Giustizia al Senato. Viene cancellato “un reato che era assolutamente vago” e “sicuramente per l’Italia sarà un vantaggio”, ha fatto sapere il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Poi se qualcuno ha sbagliato paga ma non è che se sbaglia un sindaco devo ingessare anche gli altri 8mila. Quindi sono contento di quanto approvato in Commissione”, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata