Il capogruppo alla Camera di Azione fuori da Montecitorio

Fumata nera tra i vertici di ArcelorMittal e il governo Meloni: il colosso indiano dell’acciaio sembra intenzionato a chiamarsi fuori da nuovi investimenti per l’ex Ilva di Taranto. “Purtroppo si allontana la prospettiva di vedere Ilva che riparte, funziona e torna a essere la prima acciaieria in Europa”, ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo alla Camera di Azione, rispondendo alle domande dei cronisti all’uscita da Montecitorio. “Si è allontanata da quando le condizioni e i presupposti gettati da Calenda ministro sono stati minati dal Conte 2″, ha aggiunto il parlamentare che poi ha concluso: “Di fronte a questo stallo, se vogliamo salvare Ilva, dobbiamo trovare il modo per uscire da un’intesa che non c’è, perché Mittal mi pare non accetti l’ingresso a quelle condizioni”.

