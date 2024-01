Il vicepremier a margine di un congresso organizzato da Forza Italia in Campania

“La compattezza del centrodestra è fuori discussione, poi che ci sia qualche dibattito è normale, sennò saremo una coalizione di addormentati e non è così. Sono convinto che si troveranno accordi in tutte le Regioni e in tutte le città, come abbiamo sempre fatto”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, a margine del “Congresso delle idee” organizzato a Napoli da Forza Italia Campania, in merito alle voci di agitazioni nella maggioranza sulle prossime elezioni regionali. “Vinceremo anche le elezioni – ha aggiunto – di fronte a una sinistra che continua a litigare mentre noi saremo compatti. Sono convinto che i risultati non mancheranno come non sono mancati negli ultimi anni”.

