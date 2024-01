La premier nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare

“Questa norma è frutto di un emendamento parlamentare e arriva da un esponente dell’opposizione, su cui c’è stato parere favorevole del governo ma non è un’inziativa del governo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. L’emendamento si aggancia alla direttiva europea sulla presunzione d’innocenza e prevede che non possa essere pubblicata per intero o per estratto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere”, aggiunge Meloni, che “non si toglie il diritto al giornalista a informare perché resta il diritto a conoscere quell’atto e a poterne riportare le notizie importanti per i cittadini” e ” quindi francamente non ci vedo un bavaglio, perché fino al 2017 è stato così. A me pare un’iniziativa, che non avrei preso personalmente e infatti non l’ho fatto, ma mi pare una norma di equilibrio tra il diritto di informare e il diritto del cittadino a non ritrovarsi sui giornali anche particolare che possono essere non rilevanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata