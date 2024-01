“Non mi sembrava una premier in difesa”, ha affermato il leader di Noi Moderati

“È mancata responsabilità e serietà e questo tanto più vale per un rappresentante delle istituzioni”. Risponde così Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla reazione di Giorgia Meloni al caso Pozzolo.

“Non mi sembrava un premier in difesa”, ha continuato Lupi, che ha voluto sottolineare come Meloni abbia “la coscienza delle responsabilità che abbiamo”. In questo senso, l’onorevole ha quindi concluso quanto sia importante “giocare la sfida del governo. Quando si governa si hanno grandi responsabilità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata