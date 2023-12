Il ministro dello Sport sulla pista da bob: "Auspicio confermato è mantenere italianità"

(LaPresse) Il ministro dello Sport, Andrea Abodi a Milano in visita ai siti che ospiteranno atleti ed eventi alla Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina. “È una giornata gratificante per chi lavora e ringraziamo tutti i lavoratori e le lavoratrice di questi cantieri e anche per le istituzioni, perché nonostante si prefigurino sciagure, il lavoro operoso comunque va avanti e con ottimi risultati. Poter dire qui in primo luogo che siamo tre mesi in anticipo rispetto al piano e questo anticipo viene confermato e mantenuto nel tempo e che siamo al 90% della realizzazione dell’opera nella parte infrastrutturale. Io penso che sia anche un’iniezione di fiducia. In qualche maniera la risposta migliore rispetto a tanto scetticismo e in alcuni casi anche immaginazione negativa”, ha detto Abodi a margine della visita al cantiere del Villaggio Olimpico di Scalo Porta Romana a Milano. “Secondo me ci sono i tempi anche se non abbiamo troppo tempo e quindi l’importante non perderne altro, perché è evidente che anche qui nonostante le condizioni estremamente favorevoli vediamo che in passato, ma non a Milano, è stato perso del tempo, forse due anni probabilmente sulle infrastrutture pubbliche sono stati persi ha continuato il ministro – Milano ha il vantaggio, ovvero ha fatto la scelta di collaborare con dei privati che stanno dimostrando tutto il loro valore e il senso proprio dell’impresa”.

Poi Abodi ha parlato del problema della pista di bob a Cortina: “Il mese di gennaio, come è stato detto dalla fondazione, sarà un mese decisivo. Quindi l’auspicio è confermato quello di mantenere l’italianità della pista di Bob e qualunque soluzione, partendo da Cortina, che risponda a questa precondizione, secondo me è di nostra soddisfazione. Il tempo non è molto, è evidente che questo è un problema, ma chi si avventura, con consapevolezza in imprese come queste sa che ci sono anche delle difficoltà. La pista è l’elemento più esposto del programma olimpico-paralimpico ma sono convinto che con la collaborazione e il rispetto reciproco raggiungeremo anche l’obiettivo e anche quello verrà messo in sicurezza. Poi vedremo quali tra l’altra criticità se ce ne saranno altre”.

Nelle tre tappe del sopralluogo – al Palazzetto dello Sport di Santa Giulia, al Villaggio Olimpico di Porta Romana e alla Fiera – Abodi è stato accompagnato dal sindaco di Milano, Beppe Sala e dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata