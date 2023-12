Lo ha affermato il ministro dello Sport a margine del suo intervento ad Atreju

“Io sono convinto che la pista da bob sarà comunque in Italia“. Lo ha affermato il ministro dello Sport Andrea Abodi rispondendo alle domande dei cronisti sulla pista da bob per le Olimpiadi invernali a margine del suo intervento ad Atreju. Abodi ha anche scherzato con i cronisti che gli chiedeva se la presenza di Luciano Spalletti ad Atreju fosse un endorsement al governo Meloni: “È un fratello d’Italia in generale. Siamo tutti un più o meno fratelli d’Italia”.

