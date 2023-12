Il M5S chiede una informativa urgente di Salvini, Serracchiani (Pd): "Il governo smentisca ed elimini ambiguità"

Caos in Aula per via degli sviluppi dell’indagine su Anas, che vede il figlio di Denis Verdini (lui stesso indagato) ai domiciliari, caso sul quale sono stati pubblicati sui quotidiani dettagli e intercettazioni contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare. Tra le altre cose, esiste l’intercettazione di un indagato che parla di un “accordo con la Lega“. “Chiediamo un’informativa urgente del ministro Salvini. Il M5S chiede che” il titolare delle Infrastrutture e dei trasporti “venga immediatamente, urgentemente a riferire sul sistema di consulenza e appalti pubblici banditi da Anas. Agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, presidente della Inver, che si sarebbe occupato di mediare tra imprenditori e dirigenti Anas, anch’essi destinatari di misure cautelari. Sono tutti accusati di corruzione e turbata libertà degli incanti”. Così in Aula alla Camera Federico Cafiero de Raho, deputato del M5S, durante l’esame della legge di Bilancio. “È gravissimo quanto sta accertando la procura di Roma, che riscontra il rischio da sempre evidenziato dal M5S circa la diffusione della corruzione per l’assenza di regole e di misure di vigilanza e prevenzione. Secondo quanto si apprende dagli articoli, incontri sarebbero avvenuti in bar e ristoranti anche con politici o esponenti di vertice del Mef. Bisogna che il Parlamento sappia in quale misura i fatti coinvolgano Anas, per quanti e quali appalti, quali le misure adottate per prevenire la corruzione, quale coinvolgimento di esponenti delle istituzioni”, ha aggiunto.

Anche il Pd chiede chiarezza: “Noi non intendiamo in questa sede discutere di una vicenda giudiziaria che avrà il suo corso. Ancora nessuno da parte del governo ha ritenuto di smentire delle dichiarazioni e degli articoli che mostrano una certa gravità. Riteniamo che quello che è scritto oggi sui giornali meriti la massima attenzione da parte di tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione” e “c’è una questione politica. Chiediamo che ci sia un intervento del governo, che il governo smentisca ed elimini questa ambiguità, tutta politica prima ancora che giudiziaria. Chiediamo che venga fatta chiarezza su quelle relazioni e su quei rapporti. È una cosa su cui come Pd chiediamo con forza non solo al ministro delle Infrastrutture ma a tutti i soggetti interessati da quelle dichiarazioni” ha detto la deputata del Pd, Debora Serracchiani, intervenendo in Aula alla Camera durante l’esame della legge di Bilancio, a proposito dell’inchiesta sugli appalti Anas. Serracchiani specifica poi che quanto riportato dai giornali, contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare, non si potrebbe più sapere con l’emendamento Costa.

Dura anche Alleanza Verdi Sinistra. “Anche noi come gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo l’informativa qui in Aula urgente del ministro Salvini. Non siamo interessati alla vicenda giudiziaria” sugli appalti Anas, “il punto è un altro: è una questione che dovrebbe cominciare a preoccupare fortemente la maggioranza e la premier Meloni, perché quando si incominciano a incontrare imprenditori a casa, nei ristoranti per discutere questioni che attengono alle attività di un dicastero, c’è un problema” relativo al “comportamento rigoroso che dovrebbe avere un sottosegretario, un componente del governo”. Lo ha detto il deputato di Avs, Angelo Bonelli, intervenendo in Aula alla Camera.

