Il Ministro era con il suo omologo lettone Andris Spruds

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme all’omologo lettone Andris Spruds, ha reso omaggio ai Caduti delle Forze Armate lettoni, con la tradizionale deposizione della Candela, all’interno della base di Camp Ādaž, a circa 30 km da Riga in Lettonia. L’esponente di governo ha passato in rassegna le truppe che hanno reso gli onori al ministro. All’interno della base lettone di Camp Adazi, a comando canadese, sono presenti conta circa 4.000 militari, 2.500 dei quali provenienti da 11 Paesi. Gli italiani sono circa 300. Nove le donne. Per la maggior parte si tratta di appartenenti alla Brigata Bersaglieri Garibaldi. I restanti 1.500 militari sono lettoni. Il contingente italiano Baltic Task Group, è impegnato nell’operazione Baltic Guardian, nell’ambito della missione Nato Enhanced Forward Presence, creata dell’Alleanza Atlantica in seguito all’invasione della Crimea da parte della Russia.

