Il ministro dell'Economia sul patto di Stabilità: "E' molto meglio di quello che sembra"

“Il consiglio delle opposizioni è sempre utile, però permettetemi che poi decido io”. Si è espresso così il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in uscita dal Senato dopo il voto di fiducia sulla legge di Bilancio, rispondendo alle domande dei cronisti sulla richiesta di dimissioni delle opposizioni.

Giorgetti ha quindi chiarito la sua posizione sul MES: “Il ministro dell’Economia e delle Finanze aveva interesse che il MES fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziario, ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni – giurì d’onore e robe di questo tipo qua – mi è sembrato evidente che non c’era aria per l’approvazione per motivazioni non soltanto economiche”. Sul Patto di stabilità, infine, il ministro si è espresso così: “Quando lo leggerete scoprirete che è molto meglio di quello che sembra”.

