Il ministro dell'Economia sulla Manovra: "Viviamo in tempi complicati, scelto di aiutare le famiglie"

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intercettato tra i corridoi di Palazzo Madama, ha commentato l’approvazione da parte del Senato della questione di fiducia posta dal governo sul maxi-emendamento alla manovra. “Noi abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c’è dentro anche quello che abbiamo fatto. In tanti lo hanno criticato ma viviamo in tempi complicati e quindi abbiamo deciso di aiutare famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che la guerra ha portato tanta inflazione nelle case degli italiani. Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà”.

Giorgetti: “Da ministro dell’Economia avrei approvato il Mes ma non era aria”

“Il ministro dell’Economia e delle Finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivi economico finanziari ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni con giurì d’onore e queste cose qui non mi pare ci fosse aria, mi è sembrato non ci fosse aria ma per motivazioni non soltanto economiche” le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti dopo il voto al Senato sulla manovra. La richiesta di dimissioni dopo la bocciatura del Mes? “I consigli dell’opposizione sono sempre utili però permettetemi che poi decido io“.

Giorgetti: “Patto di Stabilità molto meglio di quello che sembra”

“Quando lo leggerete tutti bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra” ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con i cronisti dopo il voto al Senato sulla manovra.

