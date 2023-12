Il deputato di Italia Viva a margine dei lavori della commissione Bilancio

“La maggioranza di Governo si è spaccata su un trattato internazionale di rilevanza per l’Europa, su un pilastro dell’integrazione europea. L’accordo verrà bocciato in aula, non so se è chiara la conseguenza”. Così il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, a margine dei lavori della commissione Bilancio che ha approvato il parere contrario alla ratifica dell’accordo che modifica il Mes.

