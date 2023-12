Favorevoli FdI e Lega, FI si astiene. Le opposizioni lanciano l'allarme: "Ennesima figuraccia"

La commissione Bilancio della Camera è stata convocata questa mattina con all’ordine del giorno il parere sulla ratifica del Mes. La proposta di legge di ratifica dell’Accordo che modifica il Mes è “carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità”, ed “esclude le Camere da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria”, potendo così “pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto”. È questa la motivazione per la quale la commissione Bilancio ha presentato parere “contrario”. La maggioranza si divide sulla ratifica dell’accordo che modifica il Mes. FdI e Lega, infatti, hanno votato a favore del parere contrario presentato dalla relatrice di FdI, Ylenja Lucaselli, mentre FI si è astenuta. Hanno votato contro il parere, sostenendo quindi la ratifica, Pd, Azione e Iv. Il M5S non ha partecipato ai lavori della commissione. A votare contro il parere, a sostegno della ratifica del Mes, anche Avs.

FdI: “Oggi in aula, votiamo no a ratifica”

“FdI in aula voterà contro la ratifica e si voterà oggi, il voto è per oggi. Le opposizioni hanno insistito talmente tanto per arrivare al voto che ci siamo convinti che era giusto votare oggi”. Così la relatrice del provvedimento e deputata di FdI Ylenja Lucaselli a margine dei lavori della commissione Bilancio che ha approvato il parere contrario alla ratifica dell’accordo che modifica il Mes.

FI: “Ci asteniamo, serve confronto costruttivo con Ue”

“Ribadiamo il ruolo decisivo del nostro vicepremier Antonio Tajani in una contrattazione significativa con l’Unione Europea grazie alla quale l’Italia ha un’ importante credibilità internazionale”. Così il capogruppo di FI in commissione Bilancio Roberto Pella a margine dei lavori. Pella ricorda i ruoli di preside te dell’Europarlamento e di commissario Ue” ricoperti da Tajani. “Per questa ragione – spiega – vogliamo esprimere un’astensione” sulla proposta di parere contrario al Mes, “perché il Mes sarà un’opportunita e non un obbligo” e perchè bisogna “continuare con una collaborazione ed un confronto continuo e costruttivo con le istituzioni europee”. La maggioranza è spaccata? “No assolutamente, abbiamo una posizione diversa coerente con quanto portato avanti dal nostro partito fino ad oggi“.

FI: “Maggioranza unita e compatta, noi coerenti con nostra storia”

“La maggioranza è unita e compatta, la nostra astensione è coerente con la nostra storia. È un’astensione che non pregiudica la compattezza della maggioranza”. Così il capogruppo di FI in commissione Bilancio Roberto Pella a margine dei lavori della commissione sulla ratifica del Mes.

Renzi: “Tajani che si astiene è barzelletta, vince Salvini”

“Forza Italia si astiene e FdI e Lega voteranno no al Mes? Fantastico, sarà una campagna per le europee molto affascinante. Dopodichè, l’europeista Tajani che si astiene sul Mes è una barzelletta continentale. Credo che alla prossima riunione del Ppe sarà accolto con un abbraccio di commossa e affettuosa solidarietà”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a SkyTg24. “Se la maggioranza vota contro vuol dire che sono in campagna elettorale, vince la linea Salvini – aggiunge quindi l’ex premier -. Salvini fa la sua parte, la sua battaglia. Per noi è incredibile perché la campagna elettorale vede gli europeisti da una parte e dall’altra non quelli che sono contro l’Europa ma contro l’Italia, perchè il Mes è un airbag”.

Calenda: “Continuiamo a fare figuracce”

“Continuiamo a fare queste figuracce. Ma del resto abbiamo la grande anomalia di un Parlamento dove, prima o dopo, Lega, 5S e Fratelli d’Italia hanno chiesto l’uscita dall’Euro. Lo spettacolo che vediamo sul Mes è conseguenza della loro storia”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

Azione: “Maggioranza spaccata, retorica Meloni termina qui”

“La maggioranza si spacca in commissione Bilancio sul parere al Mes, con Forza Italia che si astiene dopo le forzature di Lega e Fratelli d’Italia. La retorica della Meloni sulla maggioranza coesa, quella del ‘fatevene una ragione’, termina qui”. Così Matteo Richetti ed Elena Bonetti, capogruppo e vicecapogruppo di Azione, in una nota diffusa dal partito.

Pd: “Maggioranza spaccata, pessima figura Italia”

“Il voto sul Mes ha reso evidente reso evidente le spaccature dentro la maggioranza su una vicende rilevante per l’Italia e per l’Europa. E’ una pessima figura per il nostro Paese”. Così la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga a margine dei lavori della commissione Bilancio sulla ratifica del Mes.

Opposizioni: “Da parere errore tecnico, Aula vota sempre incremento saldi”

“Il parere presentato in commissione Bilancio non ha senso, è un errore tecnico“. È questo l’allarme lanciato all’unisono dalle opposizioni a margine dei lavori della connessione sul Mes. “Ogni volta che la Repubblica sottoscrive aumenti di capitale di organismi internazionali, aumento che peraltro viene escluso dal governo e dal parere del Mef, si tratta di un incremento del saldo netto da finanziare che è sottoposto ad autorizzazione legislativa del Parlamento e non può non esserlo”, aggiungono Luigi Marattin (Iv), Ubaldo Pagano (Pd) e Marco Grimaldi (Avs) che anticipano di rivolgersi al segretario generale di Montecitorio e alla presidenza della Camera. “Mi rivolgo anche al Quirinale – ha aggiunto poi Marattin in aula – è una cosa che non è mai stata fatta nella storia della Repubblica”.

Mes, Renzi: “Parere contrario maggioranza? Ora si vada in Aula e si voti”

“La maggioranza propone parere contrario alla ratifica del Mes? Va bene, che si vada in Aula e si voti. È molto interessante che la maggioranza dica di no. È evidente che sarà molto interessante il dibattito dei prossimi anni”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a SkyTg24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata