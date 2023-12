Così il leader di +Europa, facendo riferimento al voto sul patto con l’Albania e a quello della ratifica del Mes

“Questa è una giornata triste per il nostro paese”. Lo ha dichiarato Riccardo Magi, leader di +Europa, facendo riferimento al voto sul patto con l’Albania e a quello della ratifica del Mes. “Si esprime qual è la proiezione internazionale del nostro paese che ha in mente il governo: un’Italietta”, ha quindi proseguito Magi, che ha poi affermato: “È fallita la strategia pacchetto di cui ci avevano parlato, cioè ricattare l’Europa sul Mes per ottenere di più sul Patto di Stabilità”.

