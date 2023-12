Il vicepremier Tajani: "Il 22 dicembre visiterò siti dove saranno stabiliti centri"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il governo italiano e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania ‘per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno’.

Tajani: “Il 22 dicembre visiterò i siti parte di accordo con Tirana”

“Il 22 dicembre sarò in Albania per visitare i militari della nostra Guardia di finanza e i luoghi dove saranno stabiliti i centri parte dell’accordo tra Roma e Tirana” sui migranti. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Rainews 24 in occasione della XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. “I nostri militari nel mondo sono parte importante della nostra politica estera”, ha aggiunto Tajani.

