Il ministro dell'Ambiente: "Si è dimostrato deterrente contro speculazione"

“Il price cap, che non è mai stato utilizzato dal dicembre 2022 – e io mi auguro non venga mai utilizzato – si è dimostrato un deterrente importante contro la speculazione”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine della XVI conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori in corso alla Farnesina. Il prolungamento del tetto al prezzo del gas anche per il 2024 deciso dall’Unione Europea, dunque, secondo Pichetto è “motivo di soddisfazione per tutta Europa, non solo per l’Italia”. Il ministro ha anche chiarito le sue ultime dichiarazioni in merito al nucleare (“Siamo favorevoli ma no a nuove centrali”): “Il futuro immediato è verso la quarta generazione. Iniziare una centrale, oggi, di terza generazione significa 15 anni di lavoro e gli analisti mi dicono che ci si arriva prima con la quarta generazione”, ha affermato.

