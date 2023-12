Il presidente di Confindustria: "Continueremo a far crescere il PIL del Paese"

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi è intervenuto a Silvi, nel Teramano, alla cerimonia per la firma dell’atto di fusione tra Confindustria Chieti Pescara e Confindustria Teramo, che dà vita alla nuova Confindustria Abruzzo medio Adriatico. “Questo è un bellissimo segnale per il territorio. Si crea la terza territoriale del Mezzogiorno”, ha detto Bonomi, che poi ha discusso con la stampa dei temi di più stretta attualità, tra cui la Manovra. “Per noi è importante che vengano realizzati i decreti attuativi nel più breve tempo possibile per lo stimolo agli investimenti e all’industria”, ha sottolineato il presidente di Confindustria. “Noi continueremo a fare il nostro lavoro, che è quello di far crescere il PIL del Paese, di cui abbiamo così tanto bisogno per avere le risorse necessare per sostenere un welfare molto importante”, ha aggiunto Bonomi.

