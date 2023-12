La leader Pd ha parlato anche dell'intervento del dirigente Rai Corsini ad Atreju: "Sfilano per accreditarsi con chi comanda"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta le polemiche sulla ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, che ospite ad Atreju ha detto che la ‘filosofia gender’ è il nuovo patriarcato. “Io sono qui per parlare di un’Europa dei diritti, ancora non hanno spiegato cosa sia questo gender con cui se la prendono tanto. Al tavolo dell’Europa dei diritti il Pd rivendica le battaglie di questi anni per l’eguaglianza, la parità di genere, per i diritti delle persone Lgbt. Non tollereremo altre discriminazioni. Per l’Europa questi sono già diritti fondamentali”, ha detto la leader dem a margine del Forum Europa del Pd a Roma.

“Corsini? Ad Atreju sfilano per accreditarsi con chi comanda”

Schlein ha anche commentato le parole del dirigente Rai Paolo Corsini che, moderando un incontro, si è più volte riferito a Fratelli d’Italia come “il nostro partito”. “Mi limito a segnare la differenza, il Pd si è già espresso su questo. Io segno la differenza di approccio: siamo qui con 800 persone che si sono iscritte a sei tavoli per portare contributi e idee e ci stiamo confrontando. Su altri palchi mi sembra che si susseguano figure che sono lì per accreditarsi con chi comanda e per mostrarsi sempre ubbidienti alle linee di chi comanda”, ha affermato Schlein.

“Patto di Stabilità, Meloni si è mossa male”

La leader del Pd ha anche criticato il governo sulle trattative in Europa per la riforma del Patto di Stabilità e Crescita. Ha detto che Meloni in Europa si è mossa “male. Il Governo è stato del tutto assente su una partita molto importante per l’Italia che è quella della riforma del patto di stabilità e crescita per evitare di tornare all’austerità. Si sono mossi male e, per le loro antipatie, hanno evitato di fare asse con i Paesi che sono più simili a noi, penso alla Francia, alla Spagna. Stanno rischiando in questo modo di farci tornare alla rigida austerità dei parametri quantitativi sul deficit. Questo ci preoccupa molto”. E aggiunto: “Siamo preoccupati che con un Governo che si è sempre scelto gli alleati più sbagliati in Europa questo lasci l’Italia più sola e questo rischia di far trovare l’Italia più sola“.

