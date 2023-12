Sul podio anche Renzo Piano e Giulio Tremonti. Per la premier Meloni 293mila euro, 94mila per la leader dem Elly Schlein

I siti di Camera e Senato stanno pubblicando le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. Con un reddito complessivo di 3.217.735 euro, in crescita rispetto agli oltre 2,5 milioni di euro (2.584.448) dichiarati nel 2022, Matteo Renzi, leader di Italia viva, è il senatore più ricco. Superato l’archistar Renzo Piano, senatore a vita, che era in testa l’anno scorso con 5.974.309 euro dichiarati in Francia e 386.637 in Italia, e quest’anno cala a un totale di circa 2,9 milioni di euro. Al terzo posto, per il momento, fra i parlamentari, si piazza il deputato di Fratelli d’Italia, Giulio Tremonti, presidente della commissione Affari esteri e comunitari di Montecitorio, con 2.594.853 euro. La premier e presidente di FdI Giorgia Meloni, inoltre, dichiara un reddito complessivo di 293.531 euro, in crescita rispetto ai 160.706 euro del 2022. Fra gli altri leader di partito, per la segretaria del Pd, Elly Schlein, 94.725 euro, mentre il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, sfiora i 100mila euro (99.699). Se sul sito della Camera non c’è ancora la dichiarazione dei redditi aggiornata del presidente del M5S, Giuseppe Conte (34.095 euro nel 2022) e del segretario nazionale di FI e vicepremier, Antonio Tajani (54.920 euro l’anno scorso), figura invece il leader di Azione, Carlo Calenda, che quest’anno ha dichiarato 85.292 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata