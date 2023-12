Il segretario della Uil: "Stiamo facendo una brutta figura in Europa"

“Sul Mes a me sembra che stiamo assistendo a una pantomima. Il Mes, il Governo italiano, lo approverà“. Lo ha detto il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Napoli per una iniziativa del sindacato campano sulla sanità all’ospedale Monaldi. “Il Governo – ha aggiunto Bombardieri – sta facendo melina e propaganda e noi stiamo facendo una brutta figura in Europa, perché il Mes è stato già approvato. Si tratta di approvare una modifica che riguarda le banche, che sono già state lautamente finanziate attraverso la possibilità di non investire gli extra profitti pagandoli in tasse, ma hanno potuto ricapitalizzare le banche, tant’è che Moody’s ci dice che l’Italia va bene perché ha ricapitalizzato le banche. Questo è il quadro”. Bombardieri ricorda inoltre che “due anni fa siamo stati gli unici a chiedere l’utilizzo del Mes sanitario, perché la pandemia ci aveva detto che si era trascurata la sanità di prossimità, la prevenzione. Oggi, ce lo dice il Censis, molte delle persone non fanno prevenzione, non fanno le visite mediche perché non possono pagare i ticket, quindi quei soldi servivano sicuramente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata