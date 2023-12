Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L'appuntamento in Aula è fissato per martedì

La ratifica del Mes arriverà nell’aula della Camera la prossima settimana, ove conclusi gli altri provvedimenti in calendario. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Lunedì, infatti, è in agenda la discussione generale della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e il provvedimento sulla responsabilità civile dei medici. Martedì, dopo l’informativa sui temi della giustizia del ministro della Difesa Guido Crosetto, si esamineranno la legge sulla concorrenza, la relazione della giunta delle autorizzazioni per l’utilizzo delle intercettazioni per l’ex deputato Cosimo Maria Ferri, la legge di delegazione europea, le modifiche al codice penale in materia di illeciti agroalimentari e, infine, il Mes.

