Il sottosegretario alla LaPresse: "Il nostro evento centrale in dinamica politica italiana"

“E’ una Festa del confronto e delle idee forti, centrale nella dinamica politica italiana”. Lo ha dichiarato ai microfoni di LaPresse il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in occasione dell’inizio di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. “Chi ha idee forti non ha paura di confrontarsi – ha aggiunto Delmastro – chi ha idee deboli scappa dal confronto”. E alla domanda se il riferimento fosse alla segretaria del Pd Elly Schlein risponde:“Lo ha fatto lei. È intuitivo”. Un passaggio anche sullo stop momentaneo arrivato in Albania al patto sui migranti con l’Italia:“Tutto il mondo è paese.

Quando le opposizioni non si sanno confrontare con i governi ricorrono alla magistratura”, afferma il sottosegretario. Interrogato sulla natura di destra dell’opposizione albanese ha quindi ribadito: “Infatti dico tutto il mondo è paese. È un male. FdI non ha mai ricorso alla magistratura”.

