Lo ha deciso la Giunta per le immunità con i voti dei gruppi di maggioranza: la richiesta della trasmissione con riferimento alla vicenda Cyberealm

La Giunta per le immunità del Senato ha deliberato, con i voti dei gruppi di maggioranza, di non trasmettere a Report la comunicazione che attesta quanto dichiarato dal capogruppo di FI Maurizio Gasparri a inizio legislatura con riferimento agli incarichi ricoperti dal parlamentare azzurro. È quanto si apprende da fonti di palazzo Madama. La trasmissione di RaiTre aveva chiesto l’attestazione in relazione alla vicenda Cyberealm e al presunto conflitto di interesse di Gasparri in quanto senatore con la società di cybersecurity di cui è presidente. Contro la comunicazione hanno votato i gruppi di maggioranza, a favore l’opposizione con Pd, M5s e Avs, astenuta Italia Viva.

