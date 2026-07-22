Stradella, 16enne in monopattino investito e ucciso

Tragedia a Stradella, nel Pavese. Un ragazzo di 16 anni, del posto, è morto nella serata di ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Cardazzo, nel territorio comunale di Bosnasco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un monopattino quando è stato investito da un’automobile condotta da un uomo di 73 anni, residente a Bosnasco. Il mezzo sul quale viaggiava il minorenne, stando agli accertamenti preliminari, sarebbe risultato privo di luci, casco, targa e copertura assicurativa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Stradella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.