“Non ha senso prendere l’argomento del Mes legato da altri temi, soprattutto la riforma del Patto di stabilità“. Lo ha detto il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, nel corso della presentazione della manifestazione ‘Atreju’ nella sede del partito in via della Scrofa, a Roma. L’esponente di Fdi poi consiglia alle opposizioni di chiedersi “se così com’è stato concepito sia davvero uno strumento utile”, dato che nessun paese europeo vuole utilizzarlo. E nega qualsiasi tipo di scontro interno alla maggioranza sul tema, parlando di dialogo sereno nel rispetto delle posizioni in linea, ma non uguali.

