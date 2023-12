L'iniziativa è in programma alla fiera di Rho fino al 10 dicembre con circa 2.500 espositori

È iniziata dagli stand del Piemonte, con sosta da Mapu Lab che si occupa di illustrazioni e dal laboratorio di ceramica accanto, la visita della premier Giorgia Meloni fra i padiglioni dell’Artigiano in Fiera, iniziativa in programma alla fiera di Rho (Milano) fino al 10 dicembre con circa 2.500 espositori. La premier, molto sorridente, si è fermata a parlare con i vari artigiani dimostrandosi molto interessata ai prodotti. Tante anche le strette di mano e i selfie. La presidente del Consiglio era accompagnata, fra gli altri, dal ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

