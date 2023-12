Il sindaco di Milano a margine dell'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo

“Vedremo cosa faremo, io ho solo espresso un desiderio, di avere la senatrice Segre al mio fianco. Una formula la troveremo, non credo che sia nel mio interesse fare polemica nel giorno di Sant’Ambrogio, però vorrei, volevo, voglio avere la Segre al mio fianco perché credo che in questo momento, più che mai simbolicamente, sia una cosa importante. Stiamo discutendo, troveremo una soluzione”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine dell’accensione dell’albero per Milano-Cortina in piazza Duomo in merito alla presenza o meno della senatrice a vita Liliana Segre nel Palco reale alla Prima della Scala.

