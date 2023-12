Così il presidente del Senato a proposito della serata del 7 dicembre

C’è attesa per la Prima della Scala a Milano. “Sarei felice se la senatrice a vita Segre domani, dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, fosse presente sul palco d’onore della Scala, anche per ribadire la nostra solidarietà e la speranza di pace in Medioriente. La decisione spetta alla senatrice Segre e l’invito formale spetta al sindaco, e credo che questo sia in itinere. Io ne sarei felice”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa a Palazzo Madama. Nel pomeriggio ha invece dichiarato che se la senatrice a vita Segre “rimane in platea mi siederò vicino a lei, per essere coerente con la mia idea”. “La Segre la conoscete, quindi non ha posto nessun problema, la sua disponibilità c’è in ogni direzione”, ha aggiunto.

Si alza intanto la tensione. “Abbiamo appreso con rammarico che il Presidente della Repubblica non potrà quest’anno presenziare all’inaugurazione della stagione scaligera. Come ogni anno avremmo volentieri portato i saluti di tutti i lavoratori e le lavoratrici del teatro alla più alta carica dello Stato. Non parteciperemo invece ad alcun cerimoniale di saluto istituzionale rivolto a chi non ha mai condannato il fascismo, le sue guerre coloniali, l’alleanza e la sudditanza al nazismo che generato leggi razziali e tanto lutto e miseria al popolo italiano”. Così le Rsa e Rls Slc-Cgil Teatro alla Scala e Anpi Scala, in una nota dal titolo. “I fascisti non sono graditi al Teatro alla Scala“. Domani alla prima della Scala è atteso proprio il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Il Teatro alla Scala rappresenta un luogo democratico e civile, e il nostro sindacato e la sezione Anpi del teatro non possono omaggiare chi ancora non combatte queste politiche”, si legge nel comunicato.

