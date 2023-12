Il vicepremier sulla disdetta dell’accordo con Pechino da parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni

La Via della Seta “non era vantaggiosa per noi in prospettiva perché la Germania e la Francia hanno avuto un fatturato superiore al nostro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando i giornalisti fuori da Montecitorio. “Adesso vedremo come rafforzare il rapporto con la Cina” ha poi chiarito il vicepremier, aggiungendo che “stiamo già lavorando tanto con loro, c’è un partenariato strategico. Non c’è nulla di negativo con la Cina. Procediamo come abbiamo sempre fatto”.

