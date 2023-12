Il memorandum non sarà esteso oltre la sua scadenza, il 22 marzo 2024. Palazzo Chigi non commenta

Il ministero degli Affari esteri, attraverso una lettera inviata nei giorni scorsi all’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, ha comunicato che l’Italia non intende estendere la durata del memorandum sulla Via della Seta oltre la scadenza del periodo di validità, ovvero il 22 marzo 2024. Nella lettera, secondo quanto si apprende, è spiegato che i due paesi continueranno a sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale. ‘No comment’ la risposta di Palazzo Chigi interpellato in proposito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata