Il ministro degli Esteri a margine della cerimonia di premiazione organizzata dall'American Chamber of commerce in Italy, in corso a Milano

“Con Matteo Salvini i rapporti sono ottimi, non c’è nessuna polemica; in Europa siamo per un’alleanza di centrodestra tra conservatori, liberali e popolari, non ci sarà nessun inciucio, ma non faremo mai alleanza con Afd e con la signora Le Pen”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia di premiazione organizzata dall’American Chamber of commerce in Italy, in corso a Milano. ”Matteo Salvini -insiste- è un alleato e può esserlo anche in Europa, ma noi non faremo mai alleanza con Afd e con la signora Le Pen, ma questo è noto e non ha nulla che vedere con l’Italia e con il governo”. In Europa noi siamo per un’alleanza di centrodestra tra conservatori, liberali e popolari. La stessa alleanza che ha permesso di vincere il confronto con la sinistra e sconfiggere il candidato socialista per la presidenza del Parlamento europeo nel 2017. Nessun inciucio, ma dobbiamo dare stabilità all’Europa e essere realisti. La centralità di Forza Italia nella stabilità dell’Europa è un elemento imprescindibile nella prossima legislatura. Forza Italia è parte del Ppe e senza Ppe non si governa l’Europa. Non c’è nessun appello da fare, Salvini farà le scelte che ritiene opportuno fare. Dico solo che se Salvini vuole allearsi con noi io sono sempre disponibile. Siamo alleati in Italia, non vedo perché non dovremmo esserlo in Europa”.

