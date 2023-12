Il leader di Italia Viva all'Assemblea nazionale del partito organizzata a Roma

Matteo Renzi promuove il premierato, riforma voluta dal governo che garantirebbe l’elezione diretta del presidente del Consiglio. “Se andiamo a fare le riforme e trasformiamo il Paese sul modello del sindaco d’Italia noi siamo contenti perché non c’è nessuna deriva autoritaria se chi vince governa. Quindi l’elezione diretta del premier è sacrosanta. Però mi sembra ancora una volta che il centro destra parli ma non realizzi. Questo fatto di Forza Italia che per bocca di Gianni Letta blocca le rifome è un campanello di allarme per Giorgia Meloni”, ha detto il leader di Italia Viva a margine dell’Assemblea nazionale di Italia Viva, organizzata a Roma, al cinema Adriano in piazza Cavour. “Il vero elemento di discussione di questi giorni è che Meloni ha bisogno di Schlein e Schlein ha bisogno di Meloni. Chi non crede nel lavoro di Meloni e non si fida di un Pd che è diventato tutta un’altra cosa con Schlein, ha lo spazio al centro per un’alternativa”, ha aggiunto.

