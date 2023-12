Così leader di Italia Viva: "Il problema è la sostanza"

“Bene la Meloni a parole, ma i fatti la smentiscono”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, commentando le parole della premier Giorgia Meloni alla Cop 28 di Dubai sulla decarbonizzazione, a margine della prima giornata del Riformista a Napoli. “Il problema è la sostanza – ha aggiunto Renzi – io mi metto nei panni delle migliaia di famiglie che chiedono di mettere un pannello fotovoltaico e hanno le soprintendenze che li bloccano, mi metto nei panni di quelle amministrazioni spesso guidate da Fratelli d’Italia che dicono di no. A Roma Fratelli d’Italia dice no al termovalorizzatore, a Piombino dice no al rigassificatore. Il tema quindi è bene la Meloni a parole, ma i fatti la smentiscono. Ricordo ancora quando Giorgia era contro trivelle, contro i termovalorizzatori, contro l’euro. Se Meloni cambia idea bene ma bisogna che cambi passo e si metta a lavorare nella giusta direzione”.

