Così il presidente del Movimento 5 Stelle dopo l'intervento del ministro alla Camera

Giuseppe Conte commenta le parole di Guido Crosetto alla Camera. “Il ministro non è stato in grado di precisare nessun fatto e nessuna circostanza”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. “Anzi – ha aggiunto – ha esposto un ragionamento che mi preoccupa, perché denuncia una carente cultura delle istituzioni”. Conte ha anche affermato che la tutela dei diritti fondamentali è una tutela sovraordinata all’azione di qualsiasi esecutivo e per questo quella dei giudici va assicurata assolutamente costi quel che costi a dispetto di qualsiasi esecutivo che pro tempore dovesse succedersi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata