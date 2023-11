Il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci interviene sulla polemica tra Crosetto e la magistratura. “Crosetto è il primo a dover difendere l’autonomia della magistratura. Ha lanciato quel grido d’allarme proprio perché preoccupato delle insidie che potrebbero nascondersi dietro la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza. Tutto il governo è per l’autonomia della magistratura”, ha detto Musumeci. “Se non lo avesse fatto sarebbe stato omertoso e complice di chi ritiene – non so con quale sistema – di pregiudicare questa indipendenza”, ha aggiunto Musumeci. “Ho grande fiducia nella magistratura e soprattutto quella che è indipendente e autonoma. Poi che all’interno ci sia qualcuno che pensa di fare politica, beh questo mi sembra fin troppo chiaro e va neutralizzato”, ha poi dichiarato il ministro, chiarendo che la politicizzazione non è mirata contro il solo centrodestra, ma contro chiunque.

