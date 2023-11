Elly Schlein attacca il governo e torna a parlare del dl energia. “Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa per sollevare un tema che tocca cinque milioni di famiglie, che rischiano di vedersi aumentate le bollette. Noi diciamo no alla ‘tassa Meloni’ sulle bollette. Il governo sta cercando di non prorogare il mercato tutelato”, ha detto la segretaria del Partito democratico a margine dell’assemblea annuale della Cia-Agricoltori Italiani, a Roma. “Bene che ci siano delle voci all’interno del governo e della maggioranza che chiedono una proroga, però se fanno sul serio votino gli emendamenti del Pd presentati nella nostra manovra alternativa, che chiedono esattamente la proroga del regime di mercato tutelato a tutela di quei cinque milioni di famiglie che rischiano di vedersi ulteriormente rincarare le bollette mentre già combattono ogni giorno contro inflazione e caro vita”, ha aggiunto.

