Il leader della Cgil: "Attaccare un diritto delle singole persone vuol dire limitare la loro libertà"

“Il diritto di sciopero non è delle organizzazioni sindacali ma delle singole persone, attaccarlo vuol dire limitare la libertà delle persone“. Lo ha detto a Cagliari il leader della Cgil Maurizio Landini, in occasione dello sciopero di quattro ore che coinvolge l’intera Sardegna, nell’ambito della mobilitazione in tutta Italia contro la manovra del governo Meloni.

“Abbiamo impugnato con la Uil il provvedimento di precettazione perché è un fatto autoritario e antidemocratico, non è mai successo nella storia democratica di questo Paese che un governo pensi di poter ledere il diritto di sciopero”.

L.Bilancio, Landini: “Logica privatizzazioni è sbagliata”

La logica delle privatizzazioni che è nella legge di bilancio è sbagliata “perché serve solo a far cassa e a depotenziare le competenze e le scelte” ha sottolineato a Cagliari Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in occasione dello sciopero generale contro la manovra del governo organizzato insieme alla Uil.

Sulla situazione sarda e sulle vertenze industriali che da decenni attanagliano la Sardegna, il leader della Cgil sostiene che ci sia “l’assenza di una politica industriale e una distanza tra ciò che succede nei territori e l’attenzione del governo. C’è bisogno di avere un’idea precisa della politica energetica, ma le scelte vanno da altre parti”.

