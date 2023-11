“Le parole di Crosetto sulla magistratura? Credo che di tutto si possa parlare. Il ministro Crosetto ha detto che ne parlerà in Parlamento, che specificherà in Parlamento di cosa si tratta. Al momento non siamo neanche in grado di capire di cosa si tratta. Quando ne parlerà sono sicura che troveremo una risposta anche a questo” così l’ex ministra della Giustizia Paola Severino ai microfoni di LaPresse a margine dell’evento “Insieme per il domani” a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata