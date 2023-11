Il segretario della Cgil al corteo di Torino

“Sono gli uomini ed è la nostra cultura che devono cambiare. Siamo di fronte ad una situazione che deve farci pensare, riflettere tutti, a partire in particolare dei maschi perché sono gli uomini che uccidono le donne. C’è un problema specifico che deve essere affrontato in termini anche di cambiamento di cultura, di atteggiamento, che deve portarci anche come organizzazioni sindacali ad affrontare in modo più radicale questo tema”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo a Torino in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord, rispondendo a una domanda sul 25 novembre. “Tra le ragioni di questa mobilitazione – spiega – noi abbiamo messo anche questo tema oggi. Per quello che ci riguarda, nella giornata di domani come organizzazione Cgil insieme anche alla Uil, abbiamo deciso di essere presenti in tutte le piazze dove si manifesta contro i femminicidi. Insisto, anche con questo elemento di assunzione di responsabilità”.

