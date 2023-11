La leader del Pd sul fisco: "Governo si arrende a evasione, ha fatto 14 condoni dando una sberla a chi paga le tasse"

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in collegamento con ‘L’aria che tira’ su La7 torna a parlare del sessismo nella politica e non solo. I partiti italiani sono molto maschilisti? “Sì, il sessismo è strutturale nella nostra società e lo è anche nella politica che è uno specchio della nostra società”, ha detto la segretaria Dem secondo cui “è un errore pensare che il soffitto di cristallo lo rompiamo solo noi. Lo rompiamo insieme. Se le altre donne non riescono nemmeno a vederlo il soffitto, non abbiamo cambiato le cose”.

Schlein: “Governo si arrende ad evasione”

La segretaria del Pd, Elly Schlein, critica le politiche del governo in merito al contrasto dell’evasione fiscale. “Il governo ha un atteggiamento di resa nei confronti dell’evasione fiscale ed è molto grave. Il governo ha rinunciato a un obiettivo di 15 miliardi previsto dal Pnrr, ha fatto 14 condoni che è un modo di strizzare un occhio a chi evade e di dare una sberla a chi paga le tasse. Il governo ha abbassato la guardia” su questo tema “ed è un errore”, ha dichiarato la leader dem in collegamento con ‘L’aria che tira’ su La7.

